Tre alberi a ricordo delle vittime di via Genova: la proposta della Circoscrizione 8

Tre alberi in memoria delle vittime dell'incidente di via Genova. E' la proposta avanzata durante la riunione delle II e VI Commissione e Sottocommissione Verde Pubblico della Circoscrizione 8.

Prima le verifiche

L'area in cui saranno piantumati sarà probabilmente nel luogo esatto dell'incidente, al momento transennata e sotto sequestro, in cui hanno perso la vita i tre operai. Un'idea lanciata già qualche settimana fa nello scorso Consiglio di Circoscrizione 8 e approvata in un ordine del giorno.

"E' l'ipotesi che ci vede più convinti - spiega la coordinatrice Francesca Gruppi .- Faremo ovviamente le dovute verifiche per capire se ci sono eventuali sottoservizi. In linea generale bisognerebbe quel punto non ripristinare l'asfalto dissestato, ma mettere direttamente gli alberi o interrompere un tratto di siepe. Pensiamo che simbolicamente sia la soluzione più corretta".

"Al momento - precisa il presidente Massimiliano Miano - stiamo lavorando per ridimensionare l'area posta sottosequestro e transennata per garantire maggiore viabilità all'area stessa".

Le altre ipotesi

Tra le altre aree che potrebbero essere il in cui collocare i tre alberi: il terrapieno che si trova tra via Garessio e via Richelmy, l'area vicino al parco giochi al fondo di via Millefonti, il giardino interno del Regina Margherita o il Giardino Levi di via Ventimiglia.