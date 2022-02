Chiede denaro per restituire cellulare e chiavi rubate, 40enne marocchino finisce in manette per estorsione

Venerdì notte, intorno alle 3, gli agenti della Squadra Volante transitando in via Principe Tommaso angolo corso Marconi vedono due persone trattenerne una terza.

I due, cittadini olandesi, raccontano ai poliziotti di essere stati poco prima derubati da quell’uomo di soldi e smartphone. In particolare, una delle due vittime racconta che circa una mezz’oretta prima, tre persone aprendo la portiera lato passeggero della sua auto si erano impossessate del suo cellulare e delle chiavi dell’auto. Uno dei tre, però, l’uomo lì presente e trattenuto dai due, un quarantenne cittadino marocchino aveva chiesto la somma di 400 per restituire i beni asportati. Dopo aver prelevato del denaro al bancomat, la vittima aveva consegnato una prima tranche di 150 euro, denaro poi trovato in possesso del quarantenne, ricevendo in cambio lo smartphone. A seguito della richiesta di ulteriori 250 per la restituzione delle chiavi dell’auto, era nata una colluttazione che aveva portato i complici del cittadino marocchino a fuggire prima del transito della volante.

Alla luce dei fatti narrati il quarantenne cittadino marocchino è stato arrestato per estorsione in concorso.