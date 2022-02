Mezzi militari in tangenziale a Torino, sui social panico da guerra ma si tratta di un'esercitazione

È bastato l’avvistamento di un carico di mezzi militari in tangenziale per far arrivare i venti di guerra fino a Torino, scatenando paure e timori per quanto sta accendendo in queste ore nel confine tra Ucraina e Russia.

Il panico sui social

Questa mattina infatti, diversi automobilisti si sono imbattuti in tangenziale in camion che trasportavano mezzi cingolati. Le foto hanno fatto il giro del web, suscitando commenti tra la preoccupazione e l’ilarità.

L'esercitazione Volpe Bianca

In realtà il conflitto tra Ucraina e Russia in atto non ha a che vedere con la movimentazione di mezzi, che in Val di Susa è peraltro frequente a causa di normali esercitazioni. I mezzi trasportati sono infatti dei Bv206 carro modulare, un cingolato in dotazione all’esercito italiano in grado di portare fino a 17 uomini e stavano salendo a Sestriere per l’esercitazione Volpe Bianca - CaSTA 2022, in programma da tempo.

“Si tratta di un’esercitazione che svolgiamo annualmente, già calendarizzata. Parliamo di un’operazione logistica” spiegano dalla Brigata Taurinense. In contemporanea con l’esercitazione avrebbe dovuto svolgersi una conferenza stampa presso il Museo del Cinema con la presenza di Francesco Paolo Figliuolo, comandante del comando operativo del vertice interforze, poi posticipata.

L’esercitazione Volpe Bianca si svolgerà dal 28 febbraio all’11 marzo: se i cittadini dovessero vedere mezzi militari nelle strade della provincia torinese non avranno quindi nulla di che preoccuparsi.