Caro-bollette, Iannò (Torino Bellissima): "Ma ai Giardini Reali i lampioni sono accesi in pieno giorno"

Un problema ancora più rilevante alla luce dell'aumento dei costi legati al caro-bollette, che mette in seria difficoltà i conti del Comune di Torino. L'aumento di gas e luce ammonta, per Palazzo Civico, a 30 milioni in più sul bilancio. Da qui la richiesta di Iannò di sapere "i meccanismi tecnici e le procedure intraprese per assicurare che le luci vengano spente in pieno giorno".