Venerdì nero per i trasporti nel Torinese: sciopero dei bus, metro e Sfm. Ecco tutti gli orari

Venerdì nero per chi usa bus, tram e metro nel Torinese: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna e Fast-Confsal hanno infatti proclamato uno sciopero del trasporto pubblico nazionale e locale. Gli autisti oggi incrociano le braccia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali.

Bus e metro garantiti 6-9 e 12-15