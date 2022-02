Controllo straordinario in Barriera di Milano: due stranieri denunciati per violazione della legge sull'immigrazione

Sono oltre cento le persone sottoposte a controllo nel quartiere Barriera Milano dalla Polizia di Stato nelle scorse ore, nel contesto di servizi mirati di controllo del territorio svolti nelle aree di maggiore criticità. I poliziotti hanno controllato, in particolare, la zona di corso Palermo, via Sesia, via Montanaro, via Martorelli nonché quella del Parco Sempione e quella limitrofa all’Ospedale San Giovanni Bosco. Tra le persone identificate, sono oltre 40 i soggetti stranieri: 2 di questi sono stati denunciati per violazione della legge sull’immigrazione.