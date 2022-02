Due latitanti scoperti e arrestati dalla Polizia

Due persone sono state individuate ed arrestate dalla Polizia di Stato lo scorso giovedì dai poliziotti di Barriera di Milano e Madonna di Campagna. Si tratta, nel primo caso, di un cittadino albanese di 36 anni, rintracciato dagli investigatori su Lungo Dora Napoli: l’uomo deve scontare una pena di 1 anno, 4 mesi e 15 giorni di reclusione per reati inerenti alla prostituzione.

Nel secondo caso, si tratta di un cittadino ventitreenne nomade, colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torino per l’espiazione di una pena di 5 anni,10 mesi e 25 giorni di reclusione. Gli agenti di Madonna di Campagna lo hanno rintracciato e tratto in arresto presso il campo nomadi di strada dell’Aeroporto.