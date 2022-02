Scontri ai cortei contro l'alternanza scuola-lavoro. I sindacati di polizia: "Black list dei manifestanti violenti"

Creare una black list dei manifestanti violenti. E’ questa la richiesta di Eugenio Bravo, segretario generale del Siulp Torino, che oggi insieme agli altri sindacati di Polizia è stato ascoltato in Commissione dopo gli scontri ai cortei studenteschi contro l’alternanza scuola-lavoro. Una grande mobilitazione nata tra i banchi dopo la morte lo scorso 18 gennaio di Lorenzo Parelli in stage in una fabbrica dell'Udinese, a cui si è aggiunto ad inizio febbraio il decesso nelle Marche di Giuseppe Lenoci.

Liardo (FdI): "Chiudere i centri sociali"

E dopo le tensioni tra ragazzi e forze dell’ordine durante le manifestazioni, il vicecapogruppo di FdI Enzo Liardo ha organizzato un confronto tra il Comune e le forze dell’ordine, a cui erano presenti oltre a Bravo anche Antonio Perna (SAP), Luca Pantanella (FSP Polizia di Stato), Pietro Di Lorenzo (Siap), Giuseppe Campisi (Coisp) e Tommaso Canelli (Silp Cgil). “Non abbiamo digerito – ha spiegato l’esponente del partito della Meloni – le affermazioni del sindaco, che ha detto di non voler vivere in una città dove volino manganelli. Se non vuole più vederli bisogna avere il coraggio di impegnarsi con il Prefetto per la chiusura dei centri sociali”.

I sindacati

Parole condivise dalle organizzazioni sindacali. “Siamo diventati – ha detto Bravo – il cuscinetto del malessere della società. Viviamo una situazione dove tutte le persone che ritengono giusto trasgredire, vedono nelle forze dell'ordine un ostacolo: se tu aggredisci un poliziotto non succede nulla”. “I manganelli – ha aggiunto Perna – sono una dotazione di reparto, non una cosa che uno si fa in casa”. E FSP, insieme al Siulp, hanno denunciato l’infiltrazione dei centri sociali nei cortei: “quelli non erano studenti. Questa manifestazione, come quelli dei No Tav, sono occasioni per giocare alla guerriglia contro lo Stato”. E Di Lorenzo ha contestato alcune dichiarazioni fatte in Consiglio Comunale: "perché contrarie al ruolo istituzionale che ciascuno di noi e voi ha assunto con l'accettazione del proprio ruolo".

Multe più severe per chi aggredisce le forze dell'ordine

Da qui la richiesta, condivisa da Fratelli d’Italia, di creare una “black list per i manifestanti violenti”. “I soggetti che creano scompiglio – hanno spiegato i sindacati – sono sempre gli stessi: quando organizzano una manifestazioni non gli deve più essere concesso di farla nel centro, ma alla Pellerina”. Una soluzione che per Liardo è un “intervento concreto che permetterebbe di tutelare anzitutto gli studenti pacifici che legittimamente chiedono sicurezza nelle scuole e nelle piazze”. Altra proposta dei sindacati è di aumentare le multe per chi aggredisce poliziotti e carabinieri. “Al momento – hanno spiegato – se uno viola le prescrizioni di pubblica sicurezza, paga una multa da 266 euro: andrebbe portata a 30 mila euro. Così come accade già per gli stadi, andrebbe poi permesso l’arresto differito”.

Maggioranza critica

Critiche le consigliere di maggioranza Elena Apollonio (lista civica per Torino) e Alice Ravinale (Sinistra Ecologista). “Come madre – ha commentato la prima – non avrei mai voluto vedere i manganelli sugli studenti: potevano essere i miei figli”. “Chi in Italia attacca le forze dell’ordine – ha proseguito la capogruppo di SI – in molti casi paga, ci sono conseguenze: è necessario avviare un dialogo costruttivo per evitare strumentalizzazioni”.

Un appello condiviso anche dall’assessore comunale alla Sicurezza Gianna Pentenero, che ha spiegato: “c’è il diritto a manifestare, così come la necessità delle forze dell’ordine di fare rispettare le norme per contrastare il contagio da Covid. Entrambi i diritti devono essere garantiti: è necessario trovare una sintesi perché Torino non diventi la città dei manganelli”. “Anche il ministero dell’Interno ci ha chiamati perché fosse garantito il processo democratico di condivisione e partecipazione” ha concluso.