Expo Dubai, Ceipiemonte al lavoro per "sedurre" le aziende degli Emirati [VIDEO]

Il Ceipiemonte (Centro Esteri per l’Internazionalizzazione) dopo il cambio del direttivo nel 2020 e il rilancio della struttura con nuovo budget regionale, passato da 8 a 10 milioni, guarda al 2022 con nuove prospettive in un’ottica di maggiore supporto alle imprese che vogliono investire negli scambi con l’estero.

Uno strumento per le aziende che ora gode di un supporto tangibile da parte della Regione che dal 2021 è pronto per la ripartenza.



“Noi abbiamo trovato un Cei praticamente vuoto di progetti - spiega il presidente Dario Peirone - anche a causa del Covid non solo per le inerzie del passato, a fine 2020

abbiamo ristrutturato la macchina e adesso ci sono i primi risultati”.

La struttura è passata da 4 milioni di progetti affidati dalle aziende socie a 11 milioni previste per il 2022. “Un cambiamento enormi e un segnale di fiducia”. Tra le novità principali il rientro anche l’Università di Torino e il cambio del direttore dopo 25 anni.

In questi giorni il Ceipiemonte è di nuovo a Expo Dubai proprio per aiutare gli scambi tra aziende alta gamma del Piemonte e le aziende degli Emirati Arabi.

“C’è un modo vecchio e un modo nuovo per promuovere le imprese del territorio - spiega ancora il presidente - Il modo nuovo che intendiamo portare avanti è quello di stand tematici con forte visibilità regionale e con business meeting organizzati fin dall’inizio anche con il nostro aiuto, incontri istituzionali che vengono portati direttamente al padiglione del Piemonte, che spesso è l’unico ad avere un proprio stand nelle fiere. E poi occorre dare una visione a 360 gradi per essere subito riconoscibile in un mercato sempre più vasto”.

Tra le novità più importanti che vedono coinvolto direttamente il Ceipiemonte, le collaborazioni per l’impresa legata all’areospazio. Durante la fiera dello spazio infatti, lo IAC che si è tenuto a Dubai a ottobre, sono stati firmati già due accordi firmati con la collaborazione delle aziende del settore per realizzare il sogno dei voli sub orbitali e arrivare così da Torino all’Australia in mezz’ora.