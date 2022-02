Proseguono i lavori dalla Torino-Ceres: da domani tornano al vecchio percorso le linee bus 11 e 77

Dopo oltre quattro anni di lavori, da domani tornano al vecchio percorso alcuni linee bus tra corso Potenza e corso Grosseto. Da ottobre 2017, a seguito dell'avvio dei lavori di realizzazione del collegamento ferroviario sotterraneo della Torino-Ceres, hanno cambiato tracciato diversi pullman. Dal 1° marzo 2022 saranno ripristinati i percorsi delle linee 11 e 11 festiva e parzialmente quello della linea 77, a seguito dell’avanzamento dei lavori in largo Grosseto e della riapertura al transito delle vie Venaria, Lanzo e Stradella.

Di seguito l'elenco dei percorsi attivi da domani.

Linea 11 - 11 festiva.

Direzione Torino: da via Venaria angolo via Sansovino proseguono per via Venaria e dalla nuova rotatoria di via Venaria/via Lanzo/via Stampini proseguono per via Stradella, percorsi normali.

Direzione Venaria: da via Stradella angolo via Lucento proseguono per via Stradella e dalla nuova rotatoria di via Venaria/via Lanzo, via Stampini proseguono per via Lanzo, piazza Stampalia, percorsi normali.

Linea 60.

Ripristino percorso in direzione Borgaro.

Da piazza Stampalia prosegue per via Venaria, inversione di marcia all'altezza della nuova rotatoria di via Venaria/via Lanzo/via Stampini, via Lanzo, via Massari, via Stampini, percorso normale.

Linea 77

Direzione Torino: da via Venaria angolo via Sansovino prosegue per via Venaria, corso Grosseto, via Casteldelfino, percorso attuale.

Direzione Vanaria: da via Stradella angolo largo Giachino deviata in via Casteldelfino, corso Grosseto, largo Grosseto, via Venaria, via Lanzo, percorso normale.