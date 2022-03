Coppia sfrattata assieme al collettivo 'Prendocasa' occupa ufficio dei servizi sociali

Militanti dei collettivi anti sfratto 'Prendocasa' stanno occupando, dopo lo sfratto di una coppia in via Roccavione 107, gli uffici dei servizi sociali di via Val della Torre. Nell'atrio è stata montata una tenda, mentre Giorgio e Pachita, l'uomo e la donna sfrattati, si sono incatenati.

"Siamo venuti dai servizi sociali che li hanno in carico, per discutere rispetto alla soluzione offerta: venire separati in due dormitori è inaccettabile - spiegano gli attivisti - Giorgio e Pachita non possono dormire in strada! Nonostante le possibilità di offrire strutture di emergenza abitativa gli assistenti sociali si sono rifiutati di proporre una soluzione che tenga unite le due persone".

Sul posto è intervenuta la Digos. Alla fine è stata trovata una soluzione positiva: "grazie alla determinazione di Giorgio e Pachita, è stata trovata una sistemazione in una struttura in cui non dovranno separarsi e dove saranno seguite le necessità sanitarie delle due persone", hanno annunciato gli esponenti del collettivo 'Prendocasa'.

"Questo dimostra che le strutture del welfare cittadino si attivano solo di fronte a forti pressioni sociali", hanno concluso.