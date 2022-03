Aree gioco distrutte ed erba alta, l’allarme delle Circoscrizioni: “Pochi soldi e problema vandali”

Da non sottovalutare poi, nel nuovo modo di utilizzare lo spazio pubblico post pandemia, la questione aree gioco e il problema vandali, trasversale in tutti i quartieri: sono infatti in aumento gli episodi di vandalismo verso aree gioco e arredi urbani. “ Subiamo sempre più di frequente atti vandalici, facciamo sacrifici enormi per sostituire arredi e giochi. Possiamo e dobbiamo fare qualcosa ”, afferma Francesca Troise , coordinatrice dei presidenti e presidente della 3.

Per quanto riguarda il tema rifiuti, se ogni giorno che passa i torinesi sembrano abituarsi all’utilizzo di questa nuova forma di conferimento dei rifiuti, rimangono i problemi relativi all’abbandono incondizionato di immondizia. “Non possiamo prescindere dal controllo e dalle sanzioni: vale per le ecoisole, per le aree verdi e per lo spazio pubblico”, è la posizione di Alberto Re, presidente della Circoscrizione 4. “Siamo una Circoscrizione sporca e lo siamo perché siamo pieni di discariche, con quartieri interi in cui vengono abbandonati rifiuti” attacca Giulia Zaccaro, coordinatrice del Verde della Circoscrizione 6. Da qui un appello ai controlli e alle sanzioni per scoraggiare gli incivili.