Riaperta via Pietro Micca, i bus riprendono il loro normale percorso

Torna regolare il traffico auto e dei mezzi pubblici su via Pietro Micca e via Viotti , dove il 10 febbraio scorso si era registrata un'importante fuga di gas. Nel tardo pomeriggio di ieri gli operai hanno terminato i lavori e riaperto al transito dei veicoli l'arteria che da piazza Castello porta a piazza Solferino.

In queste ore hanno ripreso il loro normale tragitto le linee 10, 13, 13 bus, 15, 55, 56 e Venaria Express. Proseguono le deviazioni per lavori stradali di rifacimento della sede binari, posa di tubazioni della rete fognaria e ripristino dei sottoservizi in via XX Settembre, corso Matteotti e corso Re Umberto.