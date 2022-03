A Nichelino 7 appuntamenti per celebrare l'8 Marzo e le donne

In occasione dell'8 Marzo, la giornata istituita per ricordare le conquiste sociali, civili e politiche delle donne, la Città di Nichelino propone un programma articolato in sette appuntamenti rivolti alle scuole e a tutta la cittadinanza.

· Domenica 6 marzo, dalle ore 10 alle ore 12.30, partirà da Piazza Spadolini, 5 (fronte Punto Donna) la camminata e corsa di 5 Km con la raccolta fondi a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. L’evento, a cura di Nichelino RedBench in collaborazione con Just the Woman I Am, è volto alla promozione della prevenzione e all'inclusione della parità di genere. Il percorso (con passaggio su pista ciclabile e marciapiedi) seguirà il seguente itinerario: Via Amendola in direzione Debouchè, via Pracavallo verso il Parco del Boschetto, Via dei Mughetti, Via XXV Aprile, Via Stupinigi, Piazza Carlo Alberto direzione Via I° Maggio, Via San Matteo con arrivo in Piazza Di Vittorio.

· Martedì 8 marzo, alle ore 10.00 presso il Giardino dei Giusti (Via Del Pascolo), sarà intitolato un albero a Bianca Guidetti Serra con, a seguire, interventi di Maria Chiara Acciarini e degli studenti della Scuola media “Martiri della Resistenza” di Nichelino. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso il Centro Sociale “N. Grosa” avrà luogo il Pomeriggio danzante a cura del Comitato di Gestione “N. Grosa”. Infine, alle ore 20.45, presso la Sala Mattei del Palazzo Comunale (Piazza Di Vittorio, 1), è previsto l’Evento poetico musicale, a cura dell'Associazione Amici del Cammello - Circolo della Poesia “Di Verso...in Verso”, in collaborazione con la Consulta delle Donne e il Gruppo “Teatrando” della Banca del Tempo.

· Sabato 12 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, presso il Centro Sociale “N. Grosa”, andrà in scena Donne e resilienza, commedia teatrale autobiografica. L’evento è organizzato dal Circolo “Gennargentu” di Nichelino in collaborazione con il Circolo “Quattro Mori” di Rivoli e l’Assessorato agli Eventi e Tradizioni Locali.

· Venerdì 18 marzo, alle 20.45 presso il Centro Sociale “N. Grosa”, si terrà la conferenza intitolata “La medicina di genere: dalle scienziate dimenticate alle attuali sfide sanitarie”. Intervengono: Cinzia Ballesio, ex insegnante, editor e curatrice editoriale; Silvia De Francia, ricercatrice in Farmacologia (Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino); Sergio Foà, professore ordinario di Diritto Amministrativo (Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino); Tullia Penna, ricercatrice in Filosofia del Diritto (Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino).

· Venerdì 25 marzo, alle 20.45 presso il Salone Croce Rossa (Via N. Sauro, 13) si proietterà il film Il diritto di contare (2016) di Theodore Melfi.

Azzolina e Tolardo: "L'importanza delle pari opportunità"

"Il ricco programma di questo “Otto Marzo 2022” – spiega l’Assessore alle Pari Opportunità Alessandro Azzolina - vuole manifestare in maniera diffusa la sensibilità e l’attenzione dell’Amministrazione sul tema delle pari opportunità. E questa logica, già adottata il 25 novembre attraverso l’animazione di tutte le panchine della città, si rinnova idealmente a partire dalla marcia per la raccolta fondi di domenica 6 marzo, con un percorso di eventi che coinvolgerà tutto il territorio. Il filo conduttore è il rapporto donne-scienza e donne-storia, per riflettere su come, nella storia e nella scienza, molto spesso le donne vengano dimenticate".

"Con questa rassegna – aggiunge il Sindaco Giampiero Tolardo – l’impegno viaggia nella direzione di valorizzare, anche nei prossimi anni, la figura della donna negli ambiti sociali, scientifici e storici. Oggi più che mai le pari opportunità devono coinvolgere tutti, uomini e donne, grandi e piccoli; oggi più che mai è importante che diventi sempre di più una questione trasversale che riguardi tutta la società".