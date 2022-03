Lovers Film Festival: al Cinema Marx l'anteprima del film "Flee"

Mercoledì 9 marzo, alle 20,30, al Cinema Fratelli Marx come terzo appuntamento di avvicinamento alla trentasettesima edizione del Lovers Film Festival (26 aprile – 1° maggio 2022), sarà proiettato, in anteprima torinese, Flee di Jonas Poher Rasmussen.

Pellicola d’animazione candidata all'Oscar nel 2022 come Miglior Film Internazionale, Miglior Documentario e Miglior Lungometraggio d'animazione. È la prima volta nella storia del cinema che un film è contemporaneamente candidato per queste categorie.

Il film narra la storia di Amin, 36 anni, che vive in Danimarca, è un diplomato docente universitario e sta per sposarsi con il suo compagno. Ma proprio poco prima delle nozze, il passato torna a fargli visita, facendogli ripercorrere gli anni della sua gioventù, quando dall'Afghanistan è arrivato in nord Europa dopo un viaggio lungo, con la speranza di chiedere asilo. Flee è il racconto di una fuga che si trasforma in un inno alla vita e alla libertà, un percorso umano intessuto di sfide e gioia contagiosa, una cronaca veritiera e poetica della ricerca della felicità, che apprendiamo dalla viva voce del protagonista.

Il Lovers Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del MiC, della Regione Piemonte e del Comune di Torino