Shuttle a guida autonoma “on demand” tra i presidi ospedalieri: previsti 11 mila utenti durante la sperimentazione

Il rendering degli shuttle Navya che viaggeranno in città

Aria di futuro in Circoscrizione 8 dove, ma la sperimentazione degli Shuttle senza autista “on demand” (cioè a chiamata, ndr) è leggermente in ritardo rispetto ai tempi previsti. Un servizio completamente gratuito che partirà a breve con la sperimentazione e collegherà i presidi ospedalieri della Città della Salute, su un percorso di circa 5 km.

Coordinato dalla Links Foundation, finanziato dall’unione Europea all’interno del programma Horizon2020, per una transizione verso il trasporto urbano sostenibile, dopo la presentazione di metà febbraio, ora è stato dettagliato durante la II Commissione e Sottocommissione Trasporti.

“Ci aspettiamo il coinvolgimento di circa 11 mila utenti, durante i quattro mesi di sperimentazione” spiega l’ingegnere Brunella Caroleo, ricercatrice della Fondazione LINKS.

“Orgoglio per la nostra città e in particolare per il territorio della nostra Circoscrizione dove l'auto ha avuto un'importanza assoluta in oltre un secolo di storia” commenta il coordinatore Alberto Loi Carta.

“Siamo nella zona del Lingotto, dove l’auto ha avuto un ruolo importante, e quindi siamo nel posto più consono” aggiunge il consigliere Matteo Tabasso, che ha seguito direttamente il progetto.

Il percorso

Sarà un trasporto senza orari e fermate fisse, fornito da GTT tramite una app di prenotazione presto disponibile per tutti i dispositivi. La flotta sarà composta di due navette dell’azienda francese “Navya” che circoleranno nel normale percorso urbano, da corso Spezia a corso Marconcelli, con passaggi possibili anche da via Genova e via Ventimiglia.

Gli Shuttle: quanti posti e in che orari

Durante la sperimentazione i mezzi viaggeranno per sei ore durante i giorni feriali, probabilmente tra le 12.30 e 18.30, e per quattro ore nei giorni festivi.

Sempre presente a bordo, un operatore di sicurezza che in qualsiasi momento può passare alla conduzione manuale o in caso di emergenza, utilizzare il pulsante che blocca il mezzo con una sorta di “freno a mano”.

Sono veicoli elettrici bidirezionali che potranno portare fino a 14 passeggeri, maggiorenni o minorenni accompagnati. Dotati di diversi sensori per comunicare con i semafori e riconoscere gli ostacoli, viaggeranno nel traffico misto, ovvero senza una Al massimo potranno fare 25 km/h, con un autonomia di nove ore. GTT al momento ha messo a disposizione il deposito Nizza per il ricovero e la ricarica notturna dei mezzi. Possono essere utilizzati da passeggeri con disabilità, il posto ad esempio per una sedia a rotelle (un posto a disposizione su ogni shuttle) potrà essere selezionato tramite la app.

La sperimentazione

Il progetto prenderà il via in due momenti: due mesi di pre demo, ovvero di test, mappatura e programmazione per i veicoli, che partirà nell'estate, a seguire la sperimentazione di quattro o cinque mesi a partire dall'autunno, aperta a tutti i cittadini nel normale traffico urbano.