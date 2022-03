L'8 marzo solidale dei commercianti di Vanchiglia con mimose e poesie per l'Ucraina (FOTO)

I commercianti di Vanchiglia si sono mobilitati per aiutare l'Ucraina martoriata dalla guerra: in occasione della Giornata Internazionale della Donna, infatti, 24 esercizi del quartiere hanno scelto di devolvere una percentuale degli acquisti fatti oggi ai progetti della Croce Rossa in favore dei profughi in fuga e dei paesi che li accolgono. In cambio, gli stessi hanno donato un rametto di mimosa o una primula in abbinamento a una poesia a tema femminile.

Le attività aderenti

Ad aderire sono state le attività Ai Tre Torchi, Bar Nello, Civico 46, Da Silvano, Emily Hairstylist, Fantasia di Monica, Farmacia Santa Giulia, Giovanna Giorgio Extension, Il Fagiolo Magico, Kay Labeauty, La Dolce Vita, Flash, Libra, Mai Dire No, Orolacche, Orrico M. Teresa, Orto del Sud, Player One PC, Punto G, Sanuk, Share Wood, Stramonio e Virgo.

La genesi dell'iniziativa

A raccontare la genesi dell'iniziativa è Sara Davoli, titolare del negozio di giocattoli Il Fagiolo Magico di largo Montebello: “Tutto - spiega – è nato spontaneamente dai commercianti dell'Associazione, fondata lo scorso anno per discutere di tematiche riguardanti il quartiere; chi ha aderito ha acquistato diversi lotti di mimose e primule gialle e cercato le poesie, poi stampate su fogli A4. Oggi abbiamo allestito le vetrine a tema e creato dei piccoli banchetti per omaggiare i nostri clienti e dare la possibilità a tutti di leggere le poesie, mentre alcuni hanno anche predisposto un cestino per le donazioni spontanee”.