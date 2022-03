Teatrodanza, musica e circo contemporaneo: nasce a Torino il nuovo centro di produzione BlucinQue/Nice

Ruota tutto intorno al circo contemporaneo il nuovo progetto che unisce due importanti stagioni teatrali, quella del Cafè Muller di Torino e quella del teatro Le Serre di Grugliasco, e si espande – con nuovi festival e appuntamenti – fino a coinvolgere Moncalieri, Chieri e Settimo Torinese.

Proprio al Cafè Muller nasce infatti il nuovo centro di produzione BlucinQue/Nice, che, nel solo 2022, curerà – oltre alle due stagioni citate – cinque festival (tra cui Sul Filo del Circo di Grugliasco, giunto alla ventesima edizione), una tournée di compagnia che toccherà quindici regioni italiane e cinque Stati esteri - Germania, Grecia, Francia, India e Canada – oltre a produrre otto formazioni artistiche e co-produrne sette.

Riguardo i Festival, quelli nella cintura di Torino prenderanno il nome di Nice Festival e si terranno a Settimo Torinese dal 17 al 22 maggio, a Chieri nei giorni del 25-26 giugno e 3 luglio, mentre è in via di definizione un'edizione puntuale di un Nice Festival Torino sotto forma di edizione antologica dei lavori della compagnia blucinQue.

Il nome del nuovo centro di produzione nasce dalla fusione di quello della compagnia BlucinQue, titolare del progetto, e dall’acronimo Nice (Network for International Circus Excellence). Cinque sono le arti protagoniste dei progetti creativi, ovvero circo, teatro, danza, musica e cinema. Cinque i Comuni che partecipano alle attività del centro, a cui – in occasione del festival delle Reciprocità delle Terre Canavesane - si aggiungono i territori di Agliè, San Giorgio Canavese e Castellamonte.

La direzione artistica del centro di produzione blucinQue/Nice è affidata alla coreografa e regista Caterina Mochi Sismondi, fondatrice di compagnia blucinQue, che rappresenta con il suo lavoro un punto di riferimento nel settore del teatrodanza e del circo contemporaneo in Italia. “Sono felice di intraprendere una nuova sfida – spiega – che mette al centro differenti compagnie e spazi, aprendo un dialogo con nuove realtà artistiche, per sostenere il lavoro di creazione, con un’attenzione particolare ai giovani”

A livello internazionale il centro di produzione ha messo a punto importanti collaborazioni e accordi di partenariato e sostiene nuove realtà artistiche emergenti, con la finalità di renderle autonome alla fine del triennio 2022-24, tra cui Duo Kaos, Collettivo 6Tu e Fondazione Cirko Vertigo, pur mantenendo nella compagnia blucinQue il nucleo centrale della produzione artistica professionale.

“La nascita di realtà come questa ci permettono di ribadire come la cultura sia uno strumento fondamentale di rilancio economico, per creare nuove opportunità occupazionali che consentano alla Città di ripartire – ha commentato Gianna Pentenero, assessora al Lavoro della Città di Torino –. Le occasioni che il mondo della cultura, delle arti e dello spettacolo ci offrono, anche dal punto di vista produttivo, non vanno sprecate ma, anzi, sostenute e valorizzate. Il lavoro culturale è professionismo a tutti gli effetti che abbiamo il dovere di tutelare a beneficio delle future generazioni”. “La nuova Amministrazione cittadina ritiene centrale, per la proposta culturale, valorizzare e sostenere le arti performative e del circo contemporaneo perché la ricerca artistica, la sperimentazione e la multidisciplinarietà collocano Torino nel panorama europeo e internazionale”, ha aggiunto invece Rosanna Purchia, Assessora alla Cultura della Città di Torino”.

“In un mondo in cui locale e globale sono legati a filo doppio – hanno invece osservato il sindaco di Grugliasco Roberto Montà e l'assessore alla cultura Emanuela Guarino - l’espandersi sul territorio metropolitano dei luoghi della produzione culturale apre nuove prospettive di collaborazione e progettazione di rete. Da tale esperienza riceveremo nuove occasioni di crescita culturale e intrattenimento da offrire ai nostri cittadini”. Soddisfatto anche il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna: “Non partiamo certo da zero poiché fare rete è da sempre nelle nostre corde, e non da oggi. E anche perché la Fondazione Cirko Vertigo, eccellenza a livello internazionale, è nostro partner fisso dal 2015. Crediamo molto nel ruolo dei territori per la promozione e la crescita dello spettacolo dal vivo”.