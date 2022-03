Moncalieri, partita la campagna di raccolta fondi per l'Ucraina

Come accadde giusto due anni fa in questi giorni, all'inizio dell'emergenza Covid, la Città, attraverso l'associazione Carità senza frontiere, invita i cittadini a donare per sostenere le famiglie e le persone che arriveranno sul nostro territorio e sostenere le attività di aiuto che saranno organizzate nella comunità di Moncalieri. E possibile effettuare un bonifico bancario su conto corrente intestato a CARITÀ SENZA FRONTIERE ODV. Iban IT47Q0200820000000003008129. Causale MONCALIERI PER L'UCRAINA.

Illuminato di giallo e azzurro l'arco di Porta Navina