Da Torino verso la Luna, a maggio ArgoMoon parte con la Nasa

Sviluppato da Argotec

E il microsatellite che tra due mesi circa partirà verso il satellite della Terra è stato ideato e sviluppato da Argotec, azienda ingegneristica aerospaziale nata nel 2008 nel capoluogo piemontese. Siamo in via Cervino 52, a pochi passi da piazza Baldissera. E qui che vengono condotti ricerca e sviluppo di prodotti e servizi innovativi per la Stazione Spaziale Internazionale per il confort degli astronauti e realizzati microsatelliti ad altissima affidabilità capaci di completare missioni anche a distanze estremamente lontane dalla Terra.