"M'illumino di meno 2022": la Circoscrizione 8 aderisce e adotta una delle talee dell'Albero di Falcone

Domani, venerdì 11 marzo, la Circoscrizione 8 aderisce alla campagna "M'illumino di meno", lanciata da 18 anni fa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 per ridurre il consumo energetico a favore dell'ambiente.

Simbolicamente si spegneranno nel corso della giornata le luci delle realtà che aderiscono all'iniziativa.

Per l'edizione 2022, il progetto prevede anche di utilizzare la bicicletta e di "rinverdire" gli spazi, magari piantando un albero in più. In particolare, la campagna prevede la creazione di un "bosco diffuso" targato M'illumino di Meno, realizzato in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, attraverso il progetto "Un albero per il futuro" del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Progetto che prevede la distribuzione nelle scuole italiane di circa 500mila piantine nel triennio 2020-2022, partendo dall'Albero di Falcone, ovvero dalle gemme del ficus che cresce vicino alla casa del giudice assassinato nel 1992.

Ed è proprio quello che farà la Circoscrizione 8 grazie a un ordine del giorno approvato ieri in Consiglio comunale.

"Non solo spegneremo le luci per un'ora - spiega la coordinatrice Francesca Gruppi - ma adotteremo una delle talee dell'Albero di Falcone, un gesto non solo green ma anche di lotta a tutte le mafie".

A essere scelta è stata una talea che rispetto al ficus è più adatta alle nostre temperature. La pianta sarà portata e piantata dall'Arma dei Carabinieri nell'arco di un mese circa, in quell'arco di tempo la Circoscrizione deciderà il luogo più adatto per ospitarla.