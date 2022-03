Ucraina, la marcia della pace delle scuole Marconi e Antonelli riempie di speranza le vie di Vanchiglietta (FOTO)

Un corteo grande, colorato, rumoroso e festoso ha attraversato le strade di Vanchiglietta: è la Marcia della Pace organizzata dall'Istituto Comprensivo Marconi-Antonelli di Torino per gridare al mondo un grandissimo no alla guerra, visti i tristi sviluppi della situazione umanitaria in Ucraina.

Bandiere della pace e slogan di fratellanza

E così, alunni e alunne della scuola media di via Asigliano Vercellese e di quella elementare di via Vezzolano hanno percorso a piedi un anello che si è snodato in lungo Po Antonelli, corso Tortona, corso Belgio e corso Cadore - tra i saluti e gli applausi di approvazione dei residenti affacciati dai palazzi, dei commercianti e dei passanti – muniti delle bandiere multicolore della pace e di slogan di gioia e fratellanza.

“ I bambini hanno capito e sono preoccupati”

L'idea della Marcia è nata dall'unione di intenti tra insegnanti e allievi: “Si tratta – ha spiegato Rosita Renna, insegnante di 1° elementare – di un'iniziativa spontanea che ha avuto, fin da subito, una grandissima adesione. I bambini, anche quelli più piccoli, hanno capito quello che sta succedendo e sono molto preoccupati”.

Il tema è stato oggetto di dibattito anche a lezione: “In classe – ha concluso - ci siamo concentrati su come essere costruttori di pace anche nelle piccole comunità come la scuola e la famiglia; il nostro messaggio, come testimoniato anche dal linguaggio usato nei disegni fatti, vuole essere positivo e infondere speranza, fiducia e protezione anche nei confronti del mondo adulto”.