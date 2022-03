Moncalieri istituisce la 'zona 30' nel centro storico: tutte le vie interessate

Nel quadro delle iniziative legate alla pedonalizzazione del centro storico, che porteranno presto alla introduzione di una Ztl videosorvegliata, il centro storico di Moncalieri e le strade attigue diventano soggette al limite di velocità dei 30 chilometri all'ora.

Introduzione della 'zona 30'

La cosiddetta 'zona 30' coinvolge Strada Torino, Viale Castello, Piazza Baden Baden, Viale della Rimembranza, Via Petrarca, Strada Revigliasco, Via Tenivelli, Via Cavour, Piazza Caduti e Martiri della Libertà e Via Bogino.

L'ordinanza è stata emessa ad inizio settimana dal Comune di Moncalieri, dopo un consulto con l'ufficio della Polizia locale, ha come obiettivo quello di limitare i potenziali pericoli dovuti alla velocità non sempre consona delle vetture che entrano nella zona centrale, prima che da mezzogiorno a mezzanotte scatti lo stop alle auto.