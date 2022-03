Ucraina, Fondazione Paideia in prima linea per aiutare i bambini in fuga dalla guerra

La spedizione, con personale e mezzi della Fondazione Paideia, della Cooperativa Pausa Café e dell’Associazione Accomazzi, è diretta nella zona di confine con l’obiettivo di supportare le donne e i bambini in fuga e acquisire informazioni per impostare azioni di solidarietà in relazione ai bisogni raccolti. In particolare, in risposta all’appello di don Volodymyr Moshchych, sacerdote ucraino e cappellano dell’ospedale infantile di Leopoli, sono stati individuati alcuni bambini con disabilità da evacuare da Leopoli insieme ai familiari presenti, in particolare mamme, fratelli o sorelle. Nell’occasione saranno consegnate a don Volodymyr scorte di medicinali raccolte grazie alle generosità di alcune farmacie torinesi e di alcuni privati. I bambini e le mamme che viaggeranno al ritorno con il convoglio – iniziativa condivisa con il tavolo torinese per l’emergenza – potranno ricevere accoglienza presso alcune strutture messe a disposizione dalla Fondazione Paideia.