Nichelino vicina ai giovani che cercano un'occupazione estiva: al via corso per diventare bagnino

La primavera è alle porte e tra poco si inizierà a pensare anche all'estate. Ed allora il Comune di Nichelino Sta per cominciare il primo dei tre corsi previsti per il conseguimento del brevetto di Assistente Bagnanti, promosso dalla Federazione Italiana Nuoto e realizzato presso il Centro Nuoto Nichelino, destinato a giovani nichelinesi con un'età compresa tra i 16 e 35 anni.





I tre corsi a marzo, maggio e ottobre

Per l'anno 2022 sono in programma tre corsi e rispettivamente:

- Primo corso. Inizio il 19 marzo 2022. Termine iscrizioni il 13 marzo 2022

- Secondo corso. Inizio il 16 maggio. Termine iscrizioni il 13 maggio 2022

- Terzo corso. Inizio il 10 ottobrrìe 2022. Termine il 2 ottobre 2022

Il Comune paga il 50% dell'iscrizione

Nell'ottica di fornire un'opportunità formativa e di acquisizione di competenze con finalità occupazionali, il Comune di Nichelino contribuisce al 50% della quota del corso direttamente al giovane iscritto che ha completato il percorso formativo.

I giovani interessati potranno richiedere informazioni e procedere all'iscrizione contattando direttamente la sezione di Nichelino:

Whatsapp al numero 392 2573147

mail all'indirizzo piergiorgio.galea@federnuoto.piemonte.it

Verzola: "Opportunità di crescita personale e professionale"

"Vogliamo sostenere l’opportunità per i nostri ragazzi di intraprendere un percorso formativo e professionale così importante – spiegano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro Fiodor Verzola - Un’opportunità non solo di crescita personale, ma di concreta acquisizione di competenze e di strumenti utili per l’inserimento nel mondo lavorativo: elemento che oggi, più che mai, ha un grande valore, soprattutto perché riguarda una figura professionale molto richiesta. Possiamo anche dire che stiamo lavorando per definire un accordo con la piscina di Nichelino per inserire l’estensione della validità del brevetto alle strutture balneari".