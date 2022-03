Al Folkclub, Session Americana in concerto

Al Folkclub venerdì 18 marzo alle ore 21.30 appuntamento con Session Americana.

Spesso in bilico tra due generi, Session Americana potrebbe essere definita una rock band in una tazza da the o forse un gruppo folk in una bottiglia di whiskey, come dice la rivista Rolling Stone. Questo straordinario collettivo di talentuosi musicisti, che sarebbe riduttivo chiamare band, nasce nella dimensione live e sfodera strumenti originali, come una chitarra Parlor dell’anteguerra, un vetusto organo Estey, un mandoloncello e un’armonica superstite di un incendio. Il loro show è davvero travolgente e si basa su un format semplice e originale: un vecchio microfono a condensatore poggiato su un tavolo e i musicisti tutti intorno che intrecciano voce e strumenti come nella migliore tradizione bluegrass, una situazione calda, familiare, che già in occasione dei loro concerti dell’aprile 2015 e aprile 2018 è parsa assolutamente perfetta per il FolkClub.

Non ci sono due concerti uguali di Session Americana: sono una all-star band e i loro show sono l’incontro di un gruppo di amici che si trova a suonare insieme, creando un’atmosfera di complicità e di divertimento reciproco in cui immediatamente il pubblico viene coinvolto. È una band che sa come divertirsi e divertire, ma sa raggiungere l’essenza della canzone e restituirla magistralmente al pubblico.

La sfida di riuscire a trasportare tutte queste atmosfere e improvvisazioni su un disco è stata vinta con il loro quinto splendido CD: Pack up the circus magistralmente prodotto dalla folksinger Anais Mitchell, insieme a tutti i musicisti della band.