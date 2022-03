Moncalieri, anziana più lesta dei truffatori: urla e li mette in fuga

L'ennesimo tentativo di truffa ai danni di anziani nella cintura sud di Torino stavolta non è andato a buon fine. La pensionata di Moncalieri si è dimostrata più lesta e attenta dei finti addetti del gas, mettendoli in fuga.

Nello scorso fine settimana alcuni malintenzionati hanno tentato di raggirare l'anziana, residente in zona Borgo san Pietro. Con la scusa di un controllo alle tubazioni hanno tentato di entrare nell’appartamento, ma non avevano previsto la reazione della donna, che ha iniziato ad urlare e a chiedere aiuto ai vicini.

A quel punto i truffatori sono stati costretti a scappare via rapidamente, per evitare di essere fermati. La pensionata ha poi contattato i carabinieri per denunciare quanto accaduto: ora i militari dell'Arma stanno investigando per capire se si tratta degli stessi protagonisti di azioni criminali simili.