Stop alla ciclabile di via Gorizia, la Consulta delle bici contro Lo Russo: "Così vince la malasosta"

“Vince la malasosta, perdono le persone”. E’ questo in sintesi il pensiero della Consulta della Mobilità Ciclistica sulla decisione della giunta Lo Russo di bloccare il progetto della ciclabile su via Gorizia, nel tratto tra via Filadelfia e corso Cosenza. L’altro giorno il Comune ha ridotto di circa 700 metri il tracciato approvato dall’amministrazione M5S, portandolo quindi ad un chilometro e mezzo.

A rischio 100 posti auto

Il motivo? Quella zona di Santa Rita è molto trafficata e restringere ulteriormente la carreggiata avrebbe equivalso ad ingolfare ulteriormente le strade, cancellando anche circa 100 posti auto. Una scelta del centrosinistra che la Consulta definisce “un passo indietro”, “allontanandosi dagli obiettivi di una tangibile transizione ecologica”.

120 firme contro l'allungamento

A richiedere un percorso più esteso erano stati gli studenti delle scuole della zona, contro cui si erano però mobilitati residenti e commercianti che avevano raccolto 120 firme per chiedere di bloccarlo. Anche la Circoscrizione 2 si era opposta al prolungamento tra via Filadelfia e corso Cosenza.

"Negato diritto di scelta agli studenti"

“In una sezione stradale così ampia da sfiorare i 20m, - replica la Consulta - una minima percentuale destinata alla mobilità attiva avrebbe permesso ai torinesi di poter scegliere la bicicletta o il monopattino come mezzo di trasporto per i propri spostamenti urbani. Si è pressoché negato il diritto di scelta ai ragazzi delle scuole di via Gorizia, che nel ritorno verso casa si vedranno interrotto il percorso a metà di una via trafficatissima”.

Vezza: "No ciclabili spezzatino"

“Se c’è una cosa di cui non sentivamo la mancanza – aggiunge il presidente Diego Vezza – sono le ciclabili spezzatino, monche, che muoiono nel nulla. La richiesta alla giunta Appendino prima, e poi a quella Lo Russo, è sempre stata di raccordare i tratti esistenti, per evitare di abbandonare le persone in mezzo a un’intersezione stradale pericolosa, senza poter procedere in sicurezza verso altre parti di città”.