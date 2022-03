"Stiamo raccogliendo soldi per aiutare i profughi ucraini": centenaria truffata e derubata a Moncalieri

I truffatori continuano a imperversare nella cintura sud di Torino e dopo il caso della pensionata di Moncalieri che nel fine settimana ha smascherato e messo in fuga in malviventi, stavolta c'è da segnalare invece come un'anziana sia stata truffata da chi si spacciava per volontari che raccoglievano donazioni per aiutare i profughi ucraini.

D'altra parte, dopo i finti tecnici dell'acqua, chi si spacciava per carabiniere o i fantomatici medici che venivano a fare i tamponi a domicilio, dopo l'emergenza Covid adesso la vicenda della guerra in Ucraina non sta muovendo solo la solidarietà, ma ha messo in moto la macchina delle truffe ai danni delle persone della terza età.

Una centenaria residente in via Somalia a Moncalieri, che la guerra l'ha vissuta sul serio, in gioventù, è stata raggirata da due donne che si sono presentate alla porta chiedendo un'offerta per le popolazioni vittime del conflitto in Ucraina. L'anziana ha commesso l'errore di farle entrare e le due con una scusa l'hanno distratta, mandandola in un'altra stanza, così da portarle via circa 300 euro tra soldi e preziosi.

Quando si è accorta dell'accaduto, le due truffatrici si erano già dileguate e l'anziana, attraverso i figli, non ha potuto fare altro che denunciare l'accaduto ai carabinieri.