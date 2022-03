Nichelino lancia il "Progetto abitare" per aiutare famiglie e soggetti fragili

Nichelino non dimentica famiglie e soggetti fragili e lancia il “Progetto Abitare” per provare a risolvere l'annoso tema dell'emergenza casa.

L'Amministrazione ha indetto infatti una procedura di evidenza pubblica non competitiva finalizzata all’individualizzazione di soggetti del Terzo Settore interessati alla co-progettazione e gestione in partnership di attività legate al “Progetto Abitare”, promosso dal Consorzio Socio-Assistenziale CISA12, che coinvolge anche i Comuni di None, Vinovo e Candiolo.

Aiutare famiglie e soggetti fragili

A seguito di analisi sulle problematiche rintracciate sul territorio di competenza del Consorzio, sono emerse diverse situazioni di fragilità economica e sociale che comportano difficoltà anche insormontabili per il mantenimento di canoni di locazione. A fronte delle numerose situazioni critiche causate da redditi insufficienti a garanzia degli stessi canoni, e appurato che l’offerta pubblica di alloggi non è attualmente in grado di rispondere alle numerose richieste, il “Progetto Abitare” ha come obiettivo il sostegno di interventi volti a migliorare la condizione abitativa delle persone in difficoltà, favorendo la creazione di un ambiente abitativo e sociale dignitoso. Obiettivo che non si limita a fornire l’accesso a un alloggio adeguato, ma opera anche per la predisposizione di servizi che consentano la formazione di relazioni umane ricche e significative.



Iniziativa rivolta agli enti del Terzo Settore

Possono partecipare tutti i soggetti e gli enti appartenenti al Terzo Settore, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, interessati a collaborare con CISA12 per le suddette finalità, e in regolare possesso dei requisiti generali, di Idoneità Professionale e di Capacità tecnico-Professionale reperibili nel bando (disponibile sule sezioni Amministrazione Trasparente del sito della Città di Nichelino www.comune.nichelino.to.it e di CISA12 www.cisa12.it).

Scadenza domande entro il 22 marzo

Le domande, debitamente compilate, insieme agli allegati richiesti e al documento d’identità valido del sottoscrittore, dovranno pervenire esclusivamente mezzo PEC all’indirizzo info@pec.cisa12.it entro e non oltre le ore 13 di martedì 22 marzo 2022.

· PNRR – “Inclusione e Coesione”

La seconda procedura di evidenza pubblica è indirizzata all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili a co-progettare e gestire attività e interventi sul progetto legato alle proposte per il PNRR di “Inclusione e Coesione”, relativamente alle seguenti aree di interesse dell’Ente:

- Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’Istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

- Percorsi di autonomia per persone con disabilità

- Housing temporaneo e Stazione Posta per le persone senza dimora. L'iniziativa si rivolge sempre ad enti del terzo settore e ha come data di scadenza per la presentazione delle domande il 22 marzo.

Tolardo: "Obiettivo non lasciare indietro nessuno"

"Quelli proposti – spiegano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessora alle Politiche Sociali Paola Rasetto - sono due progetti di grande rilievo per la nostra Città. Crediamo che vada promossa la partecipazione ad attività volte al miglioramento della condizione abitativa e al superamento di condizioni di fragilità che riguardano molte persone e molte famiglie. La casa e l’abitare rappresentano un elemento fondamentale per la persona; elemento capace di definire la qualità e la dignità della vita stessa, e tappa centrale del percorso di inserimento o reinserimento nella società. La stessa attenzione meritano le attività di sostegno alle persone vulnerabili, non autosufficienti o con disabilità che vogliamo supportate per condividere il valore sociale e solidale che forniscono alla nostra comunità".