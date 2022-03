Distretto del commercio di Nichelino, da stasera via agli incontri con i negozianti

Il 2022 porterà a Nichelino la creazione del Distretto del Commercio, dopo che nell'anno appena trascorso la Regione aveva già finanziato analoga misura per Moncalieri e Carmagnola, tra i territori della cintura sud di Torino. Per questo l'Amministrazione ha deciso di dare il via ad una serie di incontri di formazione rivolti ai negozianti e commercianti del territorio previsti all'interno del progetto.

4 gli incontri in programma all'Open Factory

Si parte nella serata di oggi, 17 marzo, con appuntamento alle ore 20.30 all'Auditorium dell'Open Factory, in via del Castello 15. Il tema della serata sarà "Cosa cambia con un Distretto del Commercio?". Nei tre giovedì successivi, sempre alle 20.30, sono in programma gli altri incontri: il 24 marzo il tema della serata sarà "Strategie di marketing per dare una marcia in più al tuo punto vendita", il 31 marzo si discuterà invece di "Strumenti e metodi per vendite di successo", per concludere il 7 aprile con "Trovare sempre nuove idee per i canali social del tuo business".

Tolardo e Verzola: "Rilanciare il commercio locale"

L'obiettivo è "rigenerare il tessuto urbano, sostenere il commercio territoriale e la competitività delle imprese commerciali locali", hanno spiegato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessore Fiodor Verzola. "Gli incontri in calendario sono pensati per fornire ai commercianti nuovi strumenti per affrontare la fase contemporanea del commercio, fatta di nuovi standard, nuove esigenze e nuove sfide".

"Dalla riqualificazione urbana all’acquisto consapevole dei prodotti locali, gli interventi, formativi e non solo, promossi dal Distretto Urbano del Commercio, rientrano in un obiettivo comune che è volto a intercettare finanziamenti al fine di incentivare il commercio locale e valorizzare così le risorse di cui dispone il territorio", hanno concluso Tolardo e Verzola. Per uscire una volta per tutte dalla lunga spirale negativa creata dal Covid.