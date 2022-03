Pusher arrestato a Borgo Po: a casa aveva marijuana, hashish, cocaina

A tradirlo è stato il logo di un ristorante di sushi di Torino che era in bella vista sulla sua auto e che lo ha reso riconoscibile alla polizia che da un po' di giorni lo stava seguendo. Lo spacciatore è stato così arrestato.

In casa l'uomo nascondeva 9 grammi di cocaina, un chilo e mezzo di marijuana, 120 grammi di hashish e una pastiglia di mdma (ecstasy), ma anche due bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Inoltre, nascondeva anche due coltelli per tagliare l'hashish e 4.850 euro in contanti. L'uomo, arrestato, si trova adesso ai domiciliari.