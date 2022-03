TFF40, le prime anticipazioni: programma "più snello" con quattro sezioni competitive

Annunciate le prime anticipazioni della prossima edizione del Torino Film Festival che si svolgerà dal 25 novembre la 5 dicembre 2022.

"La 40ma edizione del Torino Film Festival dovrà essere all’insegna del rinnovamento ma nel solco della tradizione, ritrovare quella vitalità identitaria che per forza di cose nei due anni di pandemia si è persa, tornando a coniugare sperimentazione, cinema popolare e di genere" ha annunciato il neo direttore Steve Della Casa -. Cercheremo di dare una manifestazione divertente, con molta possibilità di discutere, di incontrarsi, ci rivolgeremo a professionisti ma anche ad appassionati e a un pubblico molto generalista. Primo interlocutore sarà l'università, ma poi anche la terza età, e tutte le associazioni di cinefili. Se riusciremo a coinvolgerli e a far uscire di casa il pubblico, sarò contento".

Il 40° TFF sarà un festival più snello: saranno in tutto sei, mentre nel 2021 erano quindici. Il programma comprenderà quattro sezioni competitive - Concorso internazionale lungometraggi, Concorso documentari internazionali, Concorso documentari Italiani, Concorso cortometraggi italiani -, un Fuori Concorso dedicato alla produzione più interessante dell’anno in corso e alcuni Programmi Speciali.

"Abbiamo fatto questa scelta solo perché penso che dobbiamo far un festival eccezionale per far uscire di casa le persone - aggiunge Della Casa - Oggi un film tutto lo possono vedere in streaming. Quello che ha più senso è rendere unico un avvenimento e per fare questo occorre puntare sugli ospiti e sugli eventi senza che si cannibalizzino".

All'attore Malcolm McDowell sarà dedicato un omaggio a riconoscimento del suo straordinario apporto al cinema d'autore, al cinema popolare e alle serie tv, e nello spirito delle grandi retrospettive che hanno caratterizzato il Torino Film Festival negli anni. Sarà ospite del TFF e protagonista di una masterclass condotta da David Grieco, regista di Evilenko, uno dei sei titoli – insieme a Arancia Meccanica di Stanley Kubrick e Caligola di Tinto Brass - che lo stesso McDowell ha scelto come più esemplificativi della sua carriera.

Tra i Programmi Speciali, sempre nello spirito e nella tradizione del festival, sarà dedicata al western una mini retrospettiva. Saranno proposti sei titoli, scelti in una rosa di 20, diretti o interpretati da registi e attori cult e presentati in sala da cinefili e studiosi del genere, tra i quali Francesco Ballo e Marco Giusti. “Questi film caratterizzeranno il TFF per quello che deve tornare ad essere, cioè il luogo geometrico (anche) della cinefilia più estrema” dichiara Steve Della Casa.



Per festeggiare i 40 anni del Torino Film Festival, inoltre, la serata di apertura si terrà al Teatro Regio e sarà trasmessa in diretta.



Ad affiancare il Direttore ci sarà un nuovo Comitato di selezione composto da Giulio Casadei, Antonello Catacchio, Massimo Causo, Grazia Paganelli, Giulio Sangiorgio e Caterina Taricano. Consulenti alla direzione artistica saranno Luca Beatrice, Claudia Bedogni, David Grieco, Luigi Mascheroni, Paola Poli, Alena Shumakova e Luciano Sovena.