Juve ancora nel mirino per l'inchiesta plusvalenze: nuove perquisizioni della guardia di finanza

Un faro sulla manovra stipendi per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021 è stato acceso dalla Procura di Torino nel quadro dell'inchiesta sui conti della Juventus.

La guardia di finanza, su indicazione dei pubblici ministeri, ha recuperato documenti negli studi e negli uffici di avvocati e agenti che hanno curato gli interessi dei calciatori.

I magistrati hanno il dubbio che il percorso seguito per i conti contabili seguito dal club non sia stato quello corretto: riduzioni e integrazioni sarebbero state concordate contestualmente, le integrazioni però sarebbero state inserite nel bilancio successivo, cosa che secondo i pubblici ministeri non è stata corretta.