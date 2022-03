Politecnico di Torino: tra le migliori università al mondo per ingegneria, ma come si vive da studente?

Il Politecnico di Torino viene a ragion veduta considerato come una delle principali Research University in Italia, come dimostrano fra l’altro i suoi numeri, che lo piazzano fra le prime posizioni anche a livello globale. Dal punto di vista formativo, dunque, Torino rappresenta una scommessa vinta già in partenza.

Di contro, quando uno studente sceglie di andare fuori sede, deve calcolare anche altri aspetti come la qualità di vita. Ecco perché oggi scopriremo insieme come si vive da studenti a Torino, e se conviene questa scelta.

Politecnico di Torino: una panoramica sulla sua eccellenza

Stando alle classifiche ufficiali, il Politecnico di Torino rientra nella lista delle 40 università più importanti al mondo nel settore ingegneristico. Se si considera la classifica globale di tutte le facoltà, allora il Politecnico scivola più in basso, ma sono dati eccellenti considerando un pacchetto di oltre 1.200 atenei.

Se invece si guarda alla situazione tricolore, il Politecnico di Torino conquista la medaglia d’argento. Inoltre, è bene ricordare che dal 1 marzo è iniziato un pioneristico corso che integra la formazione ingegneristica ai principi delle scienze umane e sociali. Si tratta di una sfida davvero notevole, dato che non è affatto semplice accoppiare due campi in apparenza così lontani, come le scienze umane e l’ingegneria.

Eppure il sapere è fatto anche e soprattutto di barriere che vengono abbattute da pionieri e il Politecnico di Torino, con questo percorso ibrido, sta operando secondo una strada più che condivisibile, da anni già percorsa da altri atenei esteri. Il futuro, in continuo mutamento, avrà bisogno di figure professionali eclettiche e su tale esigenza si innesta questo nuovo filone di corsi che si integrano fra loro.

Come si vive da studenti fuori sede nella città di Torino?

Abbiamo chiarito ogni dubbio sulla qualità formativa, al top sia a livello italiano che mondiale. Ma come si vive a Torino da studenti fuori sede? Anche da questo punto di vista, Torino viene promossa a pieni voti. Si tratta infatti di una città ricca di servizi, tutti a portata di mano o addirittura di click. Si fa ad esempio riferimento ai siti, come quello di Bennet , che permettono di fare la spesa online a Torino, un’opzione molto preziosa quando si è in piena sessione d’esami e il tempo scarseggia.

In secondo luogo, questa città offre tantissime occasioni a livello culturale, fra musei, edifici storici e molto altro ancora. Chi ama l’arte non potrà non innamorarsi anche di Torino, ma lo stesso discorso può essere applicato alla vita serale, dato che la città trabocca di opzioni per divertirsi.

Certo, ci sono anche delle spine, come gli affitti superiori alle medie, ma questo è un limite che purtroppo appartiene a tutte le grandi metropoli della Penisola. In sintesi, da qualsiasi punto di vista la si guardi, Torino è una scelta ottima per uno studente fuori sede.