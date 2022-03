Il Piemonte alla prova di 1,5 miliardi di fondi Ue, Cirio: "Arrivano 500 milioni in più, ma bisogna saperli spendere: lo dirò anche a Tavares"

È come se, per un lavoratore, arrivasse il giorno di paga. La Regione Piemonte si appresta a consegnare il proprio programma per i Fondi Fesr 2021-2027: si tratta delle risorse che l'Europa destina sul nostro territorio ("Fondo europeo di sviluppo regionale") per i prossimi sette anni e spaziano a 360 gradi: dal sostegno alle imprese alla sostenibilità ambientale, dalla transizione ecologica alle energie rinnovabili, i trasporti, le acque e così via.



L'importo complessivo è di 1 miliardo e 494 milioni di euro, con vincoli ferrei su obiettivi climatici e sostenibilità dell'ambiente.

"I fondi non basta averli, ma bisogna saperli spendere: lo dirò a Tavares"

Ma non basta incassare quanto arriva dalle casse europee. Bisogna presentare piani credibili e, soprattutto, aver la capacità di spendere i soldi. "È uno dei momenti più importanti in assoluto del nostro mandato di governo - ha spiegato il presidente della Regione, Alberto Cirio -. Si tratta infatti delle risorse che da Bruxelles hanno deciso di dare alle Regioni, dove vengono scritte le necessità dei singoli territori. Ma non basta averli in cassa: devi essere in grado anche di spenderli nei tempi e nei modi giusti. Lo dirò anche a Tavares (nell'incontro di lunedì a Mirafiori, ndr): se è vero che ci sono altre regioni che in valore assoluto hanno più risorse di noi, perché più disagiate, non hanno le stesse capacità di spenderli".