Giovanni Allevi conclude domenica prossima una ricca settimana al teatro Colosseo

Settimana ricca di eventi al Teatro Colosseo di Torino.

Si parte mercoledì 30 marzo con OPEN, scritto a quattro mani dal coreografo americano Daniel Ezralow con la moglie Arabella Holzbog. E' un patchwork di piccole storie che strizzano l'occhio allo spettatore con numeri a effetto, multimedialità, ironia e umorismo, all'insegna del più puro entertainment. "Un antidoto alla complicazione della vita", come dichiara lo stesso Ezralow. Sul palcoscenico, oltre ad una scenografia molto semplice composta di quattro pannelli su cui vengono proiettati una successione di quadri visivi e vignette in movimento, vi sono otto ballerini della sua compagnia americana.



OPEN - Olympiads -Photo by Fabio Diena

Venerdì 1° e sabato 2 aprile, spazio invece al comico MAURIZIO BATTISTA, che torna sul palco con uno spettacolo inedito, "Tutti Contro Tutti".

È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l'unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate.

Domenica 3 aprile, alle 18, il ritorno di GIOVANNI ALLEVI. Il nuovo tour europeo del compositore e pianista arriva a Torino e presenta live i brani della sua ultima opera musicale, "Estasi", per pianoforte solo.

