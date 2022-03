Torino punta sul risparmio e green: per il Comune nuovo parco mezzi elettrico

Il Comune di Torino punta sul risparmio e sull’ambiente. Palazzo Civico, grazie ai fondi europei, acquisterà 90 auto elettriche che potranno essere utilizzate in modalità car sharing dai dipendenti per le loro attività istituzionali. I veicoli, che andranno a sostituirne 100 con vecchia alimentazione, dall’autunno saranno messi in venti sedi dove verranno anche installate 105 postazioni di ricarica elettrica. A questo primo lotto se ne aggiungeranno nei prossimi mesi altre 200, per un parco mezzi che diventa sempre più green.

Entro l'autunno sostituite le lampade di tutti i semafori

Ad annunciare la novità in campo ambientale l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal consigliere di Torino Bellissima Pietro Abbruzzese. Non si tratta però dell’unica azione che la Città sta portando avanti per il risparmio energetico. Sempre entro l’autunno saranno sostituite con i led tutte le vecchie lampade dei semafori: un’operazione che consentirà di risparmiare oltre l’85%.

Riqualificato il "Palazzaccio" e la Geisser

Il Comune ha avviato interventi per la riqualificazione energetica del “Palazzaccio” di piazza San Giovanni e della biblioteca Geisser in corso Casale. Il cantiere dell’edificio che ospita gli uffici dei Lavori Pubblici sono in fase di conclusione. Nello specifico sono stati sostituiti i serramenti esterni, migliorato l’isolamento termico e messo un nuovo impianto di climatizzazione.

Per quanto l’edificio di corso Casale sono state fatte operazioni per ridurre i consumi sostituendo, anche in questo caso, le finestre. Sono poi state coibentate le parete esterni ed esteso l’impianto di climatizzazione in tutti i locali della biblioteca.