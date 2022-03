Viabilità, crolla un muro di sottoscarpa: dalle 20 chiusa al traffico la provinciale 170 di Massello

A seguito del crollo di un muro di sottoscarpa al km 3+900 della Strada Provinciale 170 di Massello, nel territorio dell’omonimo Comune, si è svuotato il rilevato di sostegno della carreggiata stradale, creando una situazione di instabilità che ha costretto la Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino a disporre immediatamente la chiusura della SP 170 ai veicoli pesanti e il transito dei veicoli leggeri nella porzione di monte della carreggiata, a velocità ridotta e con controllo a vista da parte dei cantonieri del Circolo di Perosa Argentina, in modo da consentire l’organizzazione dei trasporti per i giorni a venire da parte della popolazione residente, tenuto conto che la Provinciale 170 è l’unica via di collegamento per raggiungere gli abitati di Salza e Massello e delle loro frazioni.

La Provinciale 170 viene completamente chiusa al traffico a partire dalle 20 di stasera e sino al completamento dei lavori di realizzazione di un nuovo sostegno del corpo stradale. Meteo permettendo, i lavori che inizieranno già nella mattinata di domani prevedono la realizzazione di un sostegno con scogliera in massi, fondato sugli affioramenti a piano alveo e adeguatamente reinterrato a tergo. Verranno successivamente rifatti il cordolo portabarriera e la pavimentazione della SP 170.

Il crollo del muro di sottoscarpa è stato probabilmente causato dai fenomeni di gelo e disgelo e dall’erosione al piede, dovuta all’azione del torrente Germanasca di Massello, che corre parallelo all’opera di sostegno della strada.