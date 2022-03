A&T, torna a Torino la fiera dedicata alle tecnologie: "La vera sfida è l'innovazione sostenibile" [VIDEO]

A&T, torna a Torino la fiera dedicata alle tecnologie: "La sfida è l'innovazione sostenibile"

Ripartire dalle tecnologie, dalle competenze e dall'innovazione, mettendole alla portata delle piccole-medio imprese. E' questo l'ambizioso obiettivo di A&T, acronimo di Automation and Testing, fiera internazionale giunta ormai alla sedicesima edizione che quest'anno tornerà al Lingotto dal 6 all'8 aprile.

Un punto di riferimento per le realtà industriali e aziende che puntano ad evolversi. La sfida del 2022? Trasformare l'ideale in fattibile ovvero come integrare realmente e in maniera sostenibile le tecnologie 4.0 ai processi di produzione industriale.

La fiera A&T

Per farlo, 400 espositori e 1.400 esperti si ritroveranno all'Oval Lingotto dal 6 all'8 aprile per dare vita a 3 eventi principali, 8 convegni, 14 tavole rotonde e 42 workshop specialistici. "Essere riusciti a ripartire è un bel segnale, siamo riusciti a farlo grazie alla sinergia con le realtà del territorio" commenta entusiasta Luciano Malgaroli, CEO della Fiera A&T. "Abbiamo organizzato una manifestazione ricca di contenuti, con 400 espositori, 60 eventi" prosegue Malgaroli. Di questi espositori, 140 risultano provenire dal Piemonte. "E' un segnale di un territorio capace di esprimere tecnologia e innovazione".

In fiera, i visitatori troveranno espositori con tecnologie innovative provenienti dal mondo della robotica, veicoli a guida automatica, robot collaborativi. "Un imprenditore intenzionato a inserire nella propria azienda queste tecnologie, che consentono ai lavoratori di dare il meglio di se, trova da A&T progetti di riferimento" ribadisce il CEO.



"L'esigenza vera - conclude Malgaroli - è introdurre correttamente le tecnologie innovative all'interno delle pmi, non solo delle grandi aziende".

Le novità del 2022

Tra le novità del 2022, gli ambassador dell'innovazione: sei imprenditori, leader di impresa e grandi esperti della trasformazione digitale che, in rappresentanza di sei filiere, porteranno la loro esperienza, le loro idee e i contributi utili alle piccole-medio imprese per leggere i vantaggi competitivi legati all'evoluzione tecnologica.

Per la Filiera Aerospace Fulvio Boscolo, CEO di LMA Aerospace Technology; per la filiera Biomedicale Laura Gillio Meina, Director interventional cardiology South Europe di Boston Scientific Italia; Automotive Vincenzo Ilotte, Direttore Generale di 2A Spa; Alimentare, Daniele Modesto CEO di Zero Farms; Packaging Denis Ruffino, R&D Technical Director di Arol; Meccatronica, Gianluigi Viscardi, CEO di Cosberg.