Collegno, stop alle auto in via Torino: dopo i lavori per la metro diventerà tutta ciclopedonale. Ma è tutto un Pesce d'aprile

"Era un pesce d'aprile - ha poi ammesso lo stesso Casciano -. Via Torino riaprirà al traffico a metà mese. Qualcuno ha urlato allo scandalo, qualcuno non vedeva l'ora di puntare il dito contro i soliti tecnici del comune che non sanno quello che fanno, qualcuno ha ipotizzato che fosse una pedonalizzazione tanto per fare. Ma per un giorno abbiamo pensato a una via molto importante per tutti liberata dal traffico auto. Meno rumore, meno smog, meno inquinamento. Fare scelte di sostenibilità vuol dire innanzitutto essere allenati a pensarle ed è questo il messaggio di oggi: immaginiamo ogni giorno che le nostre abitudini cambieranno, per cambiare, nel nostro piccolo, il mondo".