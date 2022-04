Moncalieri città del verde farà nascere un bosco con 3000 nuove piante

Moncalieri si conferma sempre più città del verde. E lo fa portando avanti la creazione di un bosco urbano in Borgata Santa Maria, all'interno di un quadro di iniziative già avviate per la riforestazione.

3000 nuove piante in periferia

Il parco lineare di via Juglaris verrà ripopolato da circa 3000 nuove piante, grazie ad un progetto del Comune finanziato da Città metropolitana. "Una vera boccata d'ossigeno in periferia, per migliorare la qualità della vita delle persone", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna.

"Sarà un vero e proprio bosco", ha spiegato l'assessora all'Ambiente e sostenibilità Alessandra Borello. "Saranno piante ordinate, con filari lungo il perimetro della zona, oltre ad aree in cui gli alberi saranno più densi". Il tutto inserendosi nel contesto, senza mutare quello che sta intorno: resteranno intatte, infatti, le zone di socialità per far giocare i bambini, chiacchierare con gli amici o portare il nostro amico a quattro zampe a fare un giretto.

Emissioni in grado di compensare lo smog prodotto da 5 mila auto

L'ing. Matteo Bo, responsabile del progetto per il Comune di Moncalieri, ha spiegato che si tratta di è un bosco planiziale, composto da ciliegi, olmi e frassini, i cui effetti positivi "andranno a compensare l'emissione nocive di circa 5 mila automobili", migliorando la qualità dell'aria in città. "Per una Moncalieri più verde e migliore", per usare le parole del sindaco Montagna.