Cinquecento taxisti bloccano la tangenziale da Moncalieri a Caselle: "No al Ddl concorrenza"

Tangenziale di Torino bloccata stamattina, da Moncalieri fino al raccordo con Caselle, per la protesta di circa 500 taxisti appartenenti alle più diverse sigle, dai sindacati di base a Usb agli autonomi, per protestare contro il Ddl concorrenza del Governo.

A passo d'uomo in tangenziale

Dopo l'assemblea spontanea organizzata all'esterno dello Juventus Stadium, alcune centinaia di taxi si sono messi in marcia a passo d'uomo lungo la tangenziale, a clacson spianati, per manifestare la loro insoddisfazione nei confronti dell'esecutivo.

I tassisti chiedono "l'intervento delle forze politiche per un confronto istituzionale che porti allo stralcio dell'articolo 8 del Ddl". I timori della categoria riguardano anche, dopo due anni di pandemia che ha messo in crisi il settore, l'aumento del costo dei carburanti, "mentre noi - ha detto un portavoce - le tariffe non le possiamo aumentare visto che il nostro è un servizio pubblico con delle regole".

Possibili proteste anche domani

La circolazione lungo la tangenziale risulta ovviamente fortemente rallentata dalla protesta dei taxisti. E non sono escluse nuove dimostrazioni domani, 5 aprile, in occasione della visita del Premier Draghi a Torino.