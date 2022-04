Guanti bionici e robottini che puliscono gli uffici: il futuro è già tra i corridoi dell'Oval [VIDEO e FOTO]

Una platea di 400 aziende (di cui 138 piemontesi) per la ripartenza di A&T, la fiera dedicata all'automazione che da oggi a venerdì è ospitata all'Oval Lingotto. Una finestra aperta sul mondo di domani, tra robot, i più diversi meccanismi di trasporto, visori e altre innovazioni futuristiche. Roba da fantascienza, ma che fantascienza non è: anzi, spesso si tratta di cronaca, di attualità. Perché molte di queste soluzioni trovano già applicazione nella realtà.

Le storie "torinesi": dal guanto bionico al robottino che pulisce gli uffici

Passeggiando tra gli stand della Fiera si trova davvero di tutto (rimanendo in alcuni casi con gli occhi sgranati): dai robottini "da tavolo" di dimensione ridotta di Universal Robots fino ai giganteschi automi in grado di sollevare e spostare carichi decisamente più imponenti. Ma anche visori avveneristici che abbinano la realtà aumentata alle attività umane, oppure attrezzature in grado di analizzare in tempo reale (direttamente sulle linee di produzione alimentare) la composizione chimica delle materie prime in modo da tracciarne la provenienza geografica e identificare la presenza indesiderata di metalli pesanti, pesticidi ed altri additivi proibiti. Si tratta, in particolare, della proposta della start up torinese "Inspect", che fa parte di quella cerchia ristretta che si contenderà l'edizione 2022 del Premio dell'Innovazione.

Ma grande curiosità stimolano anche altre proposte, come l'esoscheletro e il guanto "bionico" in grado di agevolare il lavoro ripetitivo, limitando gli sforzi e gli affaticamenti (nello stand di Tecno Italia srl), senza dimenticare Ambrogio, il robottino di Icona Design in grado di igienizzare gli ambienti di lavoro e non solo.

Tra le pmi "resiste" un 47% che non innova con convinzione

Insomma, tra questi corridoi passeggia il mondo che verrà, ma anche quello che già si sta evolvendo sotto i nostri occhi. Perché - come spiegato dagli organizzatori - stiamo già vivendo la quinta rivoluzione industriale. Anche se non tutti ne hanno coscienza.

Come dimostra l'indagine che - su scala nazionale - vede il 53% di piccole e medie imprese che considera la transizione digitale un vantaggio competitivo da perseguire con convinzione, ma a fronte di un 47% che ancora si mostra timido, quasi costretto a innovare, perché conviene.





"Esistono ancora dei freni culturali importanti, sfruttare il Pnrr"

È evidente quanto "ancora esistano freni culturali verso un modello di piccola e media impresa totalmente digitalizzata, come processo e come visione di sviluppo - commenta Luciano Malgaroli, ceo della Fiera A&T –. Servono politiche e investimenti industriali concreti e lungimiranti, che coinvolgano interi ecosistemi, ovvero le nostre più importanti filiere conosciute in tutto il mondo per l’eccellenza dei loro prodotti, frutto non solo di creatività ma per capacità produttiva, flessibilità distributiva, qualità della produzione, affidabilità della fornitura grazie all’uso di strumenti e tecnologie innovative, intelligenza artificiale e manutenzione predittiva di macchine e impianti".



"Le opportunità oggi, grazie anche al piano nazionale di ripresa e resilienza, ci sono - conclude -, occorre però convogliarle attraverso un modello di crescita e di sviluppo realmente sostenibile, non devono esistere ostacoli e complessità burocratiche, servono velocità e molta concretezza".