Mirafiori gran Tour: una "via Crucis" tra le sofferenze della grande Fabbrica. Che ora sogna di riciclare le batterie

Problema per i lavoratori, ma anche per la città

Si chiama “Gran tour di Mirafiori” , vuole raccontare il passato glorioso della Fabbrica con la maiuscola, a Torino, ma non è nostalgia o "passatismo". L'iniziativa vuole " tenere i riflettori accesi sullo stabilimento, su Torino e sull'industria del nostro territorio. Sappiamo che i fasti del passato col milione di autovetture non torneranno più, ma 200mila di esemplari all'anno sono i volumi necessari ". Così la spiega Edi Lazzi , segretario provinciale di Fiom Cgil , sindacato che organizza l'evento di sabato, alle 9.45, con la collaborazione di lavoratrici e lavoratori di Mirafiori, che percorrendo a piedi gran parte del perimetro della fabbrica illustreranno ai partecipanti, ciò che Mirafiori ha rappresentato per la città, ma anche ciò che può rappresentare per il futuro. Un appuntamento che si ripeterà ogni secondo sabato del mese, fino a luglio.

Un riferimento arrivato anche da Carlos Tavares, CEO di Stellantis, nei giorni scorsi. "Ma è stato appena accennato: noi lo ribadiamo con forza. Bisogna avere idee e un piano chiaro. E servono anche assunzioni, per affrontare la transizione in una fabbrica che ha un'età media piuttosto alta", conclude Lazzi. "Vogliamo dare un futuro alla città, ma soprattutto ai nostri giovani. E ribadiamo che non ci può essere ingegneria staccata dalla produzione: altrimenti senza l'applicazione concreta, la testa va via. Lo stesso vale per l'indotto, che non può sopravvivere all'assenza della committenza finale".