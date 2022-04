Da Pompei ai Pagliacci: le mostre e gli spettacoli da non perdere questo fine settimana

Dall'elegante maestria di Caramba, agli affreschi di Pompei. Un weekend ricco di mostre e iniziative per questo weekend primaverile a Torino.

MOSTRE E SPETTACOLI

CARAMBA

Fino al 4 settembre

Il "Mago" dei costumi arriva alla Fondazione Accorsi-Ometto. Luigi Sapelli, alias Caramba, fu costumista, regista e scenografo adorato da attrici come Lydia Borelli, Virginia Reiter ed Eleonora Duse sarà celebrato in una elegante retrospettiva sui suoi tessuti, abiti e studi. L’esposizione è una narrazione di altissimo livello della produzione del costumista piemontese, grande amico e collaboratore del direttore d'orchestra Arturo Toscanini, attraverso una quarantina di costumi, scelti tra la vasta collezione Devalle di Torino.

Info: Fondazione Ometto-Accorsi, via Po 55, https://www.fondazioneaccorsi-ometto.it/



MOTUS

Fino al 25 settembre

Tredici modelli di veicoli funzionanti e installazioni multimediali che raccontano la preistoria dell’automobile: dalla ruota dei Sumeri, alla prima macchina della storia, la Benz Patent Motorwagen. È la nuova mostra “Motus” allestita al Mauto realizzata su iniziativa del Museo Galileo di Firenze, il Museo Del Sidecar di Cingoli in collaborazione con lo stesso Mauto e Civita Mostre e Musei.

Info: Mauto, Corso Unità d'Italia 40, https://www.museoauto.com/



SGUARDI SUL CINEMA EGIZIANO

Fino al 29 aprile

In occasione della mostra “Aida figlia di due mondi” con cui il Museo Egizio di Torino celebra i 150 anni del capolavoro di Verdi, l’Università di Torino, nell’ambito del cartellone di eventi culturali di UniVerso - Osservatorio permanente sulla contemporaneità, e AIACE Torino organizzano la rassegna “Sguardi del cinema egiziano contemporaneo”.

Info: Cinema Romano,Galleria Subalpina - piazza Castello, 9.https://aiacetorino.it/2022/03/29/19410/



INVITO A POMPEI

Fino al 19 agosto

120 opere tra arredi, statue, gioielli, bronzi, affreschi, mosaici e addirittura i calchi di alcune delle vittime dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Un percorso che invita idealmente a entrare in una domus romana, una delle case più lussuose della Pompei del I secondo d.C. e che era stato già anticipato nelle settimane scorse dall'arrivo di due preziosi reperti: la parete con pittura da giardino proveniente dalla Casa del Bracciale d'Oro e il mosaico a pavimento con delfino di ambiente termale proveniente dalla villa della Pisanella.

Info: Palazzo Madama, piazza Castello, https://www.palazzomadamatorino.it/it



LIFE BEYOND LIFE

Domenica 10 aprile

All’Ambrosio Cinecafè sarà proposta, dall’Università Popolare ArtInMovimento e dall’Associazione Culturale SystemOut, la seconda edizione del Life Beyond Life Film Festival, focalizzato sui temi escatologici per lo più legati alla vita oltre la vita, e ha accolto prodotti cinematografici, provenienti da tutto il mondo, che trattano l’evento morte, il concetto di destino e le esperienze di medium, channeler e ricercatori spirituali.

Info: Cinema Ambrosio,Corso Vittorio Emanuele II 52, https://www.lifebeyondlife.net/



PLAY

Fino al 18 settembre

Tema su cui si sviluppano mostre, eventi e iniziative nel luogo un tempo dedicato al “loisir”, al tempo libero, non poteva che essere proprio il Gioco. A dare il via alla rassegna, dal 9 aprile sono due mostre: “Dalle piazze alle corti”, un percorso attraverso i giochi e gli spettacoli a cavallo tra ‘700 e ‘800, e “Foto in gioco”, un’esposizione di lavori di 18 fotografi italiani.

Info: Reggia di Venaria, piazza della Repubblica 4, www.lavenaria.it



TOHORROR FANTASTIC FILM FEST

Sabato 9 aprile ore 21

Il TOHorror Fantastic Film Fest continua i suoi appuntamenti mensili al Cinema Massimo con la proiezione del documentario di Antonietta De Lillo Fulci Talks. Nel documentario troviamo tutto il cinema del maestro Fulci a partire dai materiali girati nel 1993 in collaborazione con il critico Marcello Garofalo.

Info: Cinema Massimo, via Verdi 17, https://www.museocinema.it/it/news/9220 TEATRO