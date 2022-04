Il ministro Dadone a Torino: "Covid e Guerra, anni difficili per una generazione Z che abbiamo il bisogno di ascoltare"

Uguaglianza, dignità e democrazia. Sono i valori che scandiscono la tre giorni che si apre oggi all'ILO di Torino, il centro di formazione internazionale che si trova in corso Unità d'Italia e che è rivolto soprattutto ai giovani. Si tratta del “Forum sul presente e il futuro della cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani in Europa con i giovani”, co-organizzato dal Consiglio d’Europa, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del Governo italiano e il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani, Amnesty International e il Comune di Torino. L’iniziativa rientra all’interno della Presidenza italiana del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che ha fatto delle politiche giovanili una delle sue priorità strategiche. L’evento, che si concluderà il 13 aprile, riunirà circa 500 partecipanti tra esperti, autorità, reti giovanili, organizzazioni per i diritti umani e istituzioni nazionali e regionali per l’educazione formale e non formale, che si riuniranno per contribuire attivamente alla revisione quinquennale della Carta del Consiglio d’Europa sull’educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani.

"Educazione alla cittadinanza e diritti umani - dice la ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone - ci portano in una situazione decisamente diversa rispetto all'appuntamento di cinque anni fa con questo forum. Prima davamo per scontate cose che oggi non lo sono, con la guerra alle porte dell'Europa. Conflitti che la cosiddetta generazione Z ha studiato solo sui libri, mentre ora vedono le difficoltà dei loro coetanei ucraini. Senza dimenticare la pandemia da Covid 19, con distanziamento e didattica a distanza, che hanno portato frustrazione e rabbia per gli sforzi che sono stati chiesti dal mondo degli adulti".

"Siete scesi in piazza e avete chiesto ascolto - aggiunge - e non siete voi ad aver bisogno degli adulti, ma siamo noi ad aver bisogno di voi". "È importante poter discutere con tutti per poter evitare di essere fini a se stessi e avere invece una visione più complessiva".

Di Maio: "Le atrocità in Ucraina minano il vivere comune"

"Oggi le atrocità che stanno emergendo in Ucraina e l'invasione russa minano il vivere comune - ribadisce il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un messaggio video - e questo ribadisce la centralità della formazione di cittadini responsabili per creare collettività pacifiche".

A cominciare da bambini e adolescenti. "Sentiamo viva la responsabilità di prepararli a essere cittadini consapevoli e responsabili. Vogliamo mettere le giovani generazioni e la loro creatività al centro del futuro del pianeta, anche a livello climatico e ambientale".

Lo Russo: "Uguaglianza e democrazia si difendono ogni giorno"

"Siamo in uno dei luoghi simbolo della Torino internazionale - dice il sindaco, Stefano Lo Russo - e ne siamo molto orgogliosi. Uguaglianza e democrazia non sono conquistati per sempre, ma vanno difesi ogni giorno. E l'attualità ci dimostra quanto sia importante il diritto di autodeterminazione dei popoli e la libertà di decidere".