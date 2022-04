Un lungo weekend di eventi attende la Valle di Susa per la Pasqua

VENERDÌ 15 APRILE

ALMESE

Teatro e cinema

Cineclub: Una donna promettente

Nuova edizione della rassegna "Cineclub" al cinema teatro Magnetto (via Avigliana 17). Oggi alle 18:30 e alle 21:15 “Una donna promettente”.

MOMPANTERO

Mostre

Memento 45.1611, 7.0283

Mostra dell'artista Mara Cozzolino "Memento 45.1611, 7.0283" nella sala consiliare (piazza Bolaffi 1). Il progetto nasce dopo l'incendio che ha coinvolto la valle di Susa nell'autunno 2017, bruciando in una settimana oltre 4000 ettari di boschi e prati.

Orari di visita: fino al 16 aprile, lunedì e giovedì 9-12.30 / 14 -17.30; martedì, mercoledì e venerdì 9-12.30.

VENERDÌ 15, SABATO 16 e DOMENICA 17 APRILE

CONDOVE

Mostre

I volti dell’anima

Nell'antica chiesa romanica di San Rocco (via Cesare Battisti) è allestita la mostra di Franco Giletta "I volti dell’anima". La raccolta comprende circa 20 opere in olio su tela e olio su tela e tecnica mista su tavola. A cura di associazione culturale “ELEVAL-Momenti d’Arte”.

La mostra antologica presenta una serie di opere dedicate al tema del volto, da sempre al centro della ricerca artistica di Franco Giletta. L'esposizione si compone inoltre di una piccola sezione dedicata alla figura di Karol Wojtyla con una selezione di ritratti di San Giovanni Paolo II realizzati dall'artista per una mostra tenutasi in occasione del Centenario della nascita del Pontefice.

Orari: fino al 24 aprile, mercoledì 10-12; venerdì 16-18; sabato e domenica 10-12 e 16-18; domenica 17 aprile Pasqua chiuso; lunedì dell’Angelo 18 aprile 16-18. Ingresso libero.

SALBERTRAND

Mostre

Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese

Nella Grangia Grande di Eclause (Via Chabrieres 2), la Cantina Alpina ospita la mostra "Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese" realizzata dall'Ecomuseo Colombano Romean e curata da Ilario Manfredini.

La mostra è stata realizzata nel 2020 in occasione della pubblicazione del cahier n.31 dell'Ecomuseo Colombano Romean "Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese", nato dalla collaborazione con Ilario Manfredini, laureato in Storia Moderna presso l'Università di Torino, che si propone di offrire un riepilogo ragionato delle pitture finora note della bottega dei Serra e dei pittori a loro affini, con alcune proposte di integrazione attributiva e cronologica per alcuni cicli del XVI secolo che necessitano ancora di ulteriori approfondimenti.

Aperta fino al 12 maggio 2022.

SABATO 16 APRILE

AVIGLIANA

Attività per bambini e famiglie

Sabato Favoloso

La biblioteca civica "Primo Levi" (via IV Novembre 19) organizza dalle 10:30 alle 12 i Sabati Favolosi per bambini, letture e attività sul tema della Giornata del Libro.

Prenotazioni in biblioteca: tel. 0119769180 - biblioteca@comune.avigliana.to.it.

Green pass obbligatorio per i +12 anni.

BARDONECCHIA

Attività per bambini e famiglie

Dipingiamo le campane di Pasqua

Alla Biblioteca Civica (viale Bramafam 17) alle ore 16:30 laboratorio di Pasqua per bambini 6 - 12 anni "Dipingiamo le campane di Pasqua". Prenotazione obbligatoria: tel. 0122999988.

Incontri letterari

Versi in libertà

Alla Biblioteca Civica (viale Bramafam 17) alle ore 16:15 "Versi in libertà" con la partecipazione di Rosalinda Osano, Giovanna Andreano, Maria Teresa Vivino e Gabriele Falco.

Il cappotto di Bea

Nell'ambito della XV edizione di "Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese", alle ore 17.30 al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) "Il cappotto di Bea". Cronaca bizzarra di eredi, legionari e pastori tra Torino, la Valle di Susa e Lione. Presentazione del libro di Riccardo Humbert.

Musica e spettacolo

Scena 1312: Omaggio a Venezia

Prosegue “Scena 1312”, il festival di musica e teatro che porta sul palco del Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) artisti provenienti dalle più importanti realtà musicali e teatrali italiane. Oggi alle ore 21 "Omaggio a Venezia", eseguito dall’Orchestra Giovanile TAKKA BAND grazie al M° Gian Piero Reverberi che ha concesso le sue composizioni all’uso esclusivo di Estemporanea.

BUSSOLENO

Teatro e cinema

Figuriamoci: Mi metto in bolla

Al teatro Don Bunino (piazza Cavour 1) "Figuriamoci", teatro per bambini e ragazzi. Oggi alle ore 16 "Mi metto in bolla". Spettacolo di clown e bolle di sapone con Giacomino Pinolo. Ingresso 5 euro.

CHIOMONTE

Teatro e cinema

Dante Trobaire e le Trobairitz

Nell'ambito della XV edizione di "Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese", alle ore 18.00 nella chiesa di Santa Caterina “Dante Trobaire e le Trobairitz”. Viaggio divulgativo-teatrale con Paola Bertello e Cecilia Lasagno.

Per l'occasione, è possibile visitare i due musei di Chiomonte e usufruire di un prezzo convenzionato per un apericena alla Trattoria La Posta:

Ore 15.30 Pinacoteca Palazzo Levis a cura di ARTECO

Ore 17.00 Visita al Museo del latte – Allestimento Comune

Ore 19.15 Apericena convenzionata10€ Trattoria La Posta

(Informazioni 3284730692).

SABATO 16 e DOMENICA 17 APRILE

ALMESE

Mostre

Eclissi

Al Ricetto di San Mauro è allestita la mostra antologica del maestro Claudio Giacone "Eclissi".

Inaugurazione oggi alle 18.

Orario: fino al 30 aprile, sabato e domenica ore 15.30–18.30, in settimana su appuntamento.

Info: cumale.ass@gmail.com - tel. 3289161589.

CHIOMONTE

Mostre

Altra versione dello stesso paesaggio

Alla Pinacoteca G.A. Levis (via Vittorio Emanuele 75) è allestita la mostra "Altra versione dello stesso paesaggio" della fotografa Arianna Arcara, esito di un periodo di residenza parte del programma avviato da Pinacoteca G.A. Levis volto a ospitare fotografi e artisti con l’intento di attivare nuove narrazioni a partire dal corposo patrimonio di opere pittoriche del paesaggista Giuseppe Augusto Levis. A cura di Arteco e Jest. Orari di apertura: fino al 18 aprile, sabato e domenica 15-19.