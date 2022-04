La torteria 'negazionista' di Chivasso vince ricorso contro la chiusura disposta dal Prefetto

Altro round giudiziario a favore di Rosanna Spatari, la titolare della Torteria di Chivasso, il locale rimasto sotto sequestro per mesi a causa dell'inosservanza delle ordinanze anti Covid emesse dalla prefettura.

Accolto il ricorso contro la chiusura

Il giudice di pace di Ivrea ha accolto il ricorso della Spatari contro il provvedimento del prefetto di Torino che aveva imposto una prima chiusura del locale per cinque giorni. L'ordinanza era partita da un controllo della guardia di finanza che aveva sorpreso nel locale, il 31 ottobre 2020, una decina di clienti dopo l'orario consentito, dal momento che, allora, ai bar era imposta la chiusura alle 18 nell'ambito delle limitazioni contro la diffusione del coronavirus.

Assenza di riscontri tecnico-scientifici

Per il giudice di pace di Ivrea, però, non c'è modo di avere riscontri tecnico-scientifici sull'efficacia della chiusura alle 18 contro la diffusione del virus. "Non si nega l'esistenza di un margine di discrezionalità da parte delle istituzioni - scrive il giudice Giampiero Caliendo - ma l'importanza di tutti gli interessi costituzionali coinvolti avrebbe imposto una motivazione qualificata".

Senza le prove della validità della limitazione oraria, "sussiste un vizio di motivazione" che rende "condivisibili e fondate" le ragioni della ricorrente. La Corte di Cassazione aveva già ordinato il dissequestro del locale lo scorso mese di marzo.