Piazza Carducci, i nuovi arbusti non piacciono ai cittadini. Miano: “Li sostituremo”

Il nuovo look di piazza Carducci con tanto di arbusti in fase di crescita non è piaciuto a tutti. Sui gruppi Facebook non sono infatti mancati i commenti ironici sugli ancora non troppo verdi cespugli, da “La foresta Carducci” alla “fiorente e verdissima” piazza Carducci.

Il gran baccano ha fatto fare marcia indietro agli Amministratori e il presidente Massimiliano Miano ha confermato che saranno tolti e sostituiti: “Sono in realtà cespugli che devono ancora crescere, ma posso capire che non catturano l’occhio per così dire”.

Niente alberi a fare ombra comunque, non si possono piantare per via della Metro che passa proprio sotto la piazza

“Non si possono mettere piante con radici che vanno in profondità, ma provvederemo a piazzare degli arbusti più verdi e fioriti”.